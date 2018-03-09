События

06:40 09.03.2018

За минувшие сутки боевики трижды обстреляли позиции ВСУ, погиб один украинский военнослужащий

За минувшие сутки боевики трижды обстреляли позиции ВСУ, погиб один украинский военнослужащий

        За минувшие сутки боевики трижды открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины вследствие чего погиб один военнослужащий, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

      "Российско-оккупационные войска продолжают осуществлять обстрелы позиций сил АТО и срывать договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в пятницу утром.

      На луганском направлении боевики вели огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по защитникам Луганского.

      На донецком направлении украинские укрепления неподалеку Авдеевки боевики обстреляли из 82-мм минометов.

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Интерфакс-Украина
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