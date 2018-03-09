События

04:35 09.03.2018

В Ровно полиция изъяла 138 кг янтаря почти на один млн грн

В Ровно полиция изъяла 138 кг янтаря почти на один млн грн

        В Ровно правоохранители изъяли около 140 кг янтаря, стоимостью в один миллион грн, сообщили в пресс-службе Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.

      "По результатам проведения профилактических мероприятий сотрудники областного управления защиты экономики, следственного отдела Ровенского отдела полиции и Ровенской местной прокуратуры изъяли камни на миллион гривен", – говорится в сообщении на сайте ведомства в четверг.

      Во время проведения мероприятий по противодействию нелегальной добыче янтаря-сырца правоохранители установили место хранения незаконно добытого янтаря-сырца. Состав находился в одном из гаражных кооперативов в г.Ровно.

      В информации отмечено, что 6 марта оперативники управления защиты экономики в Ровенской области Нацполиции и следователи Ровенского отдела полиции по процессуального руководства Ровенской местной прокуратуры провели санкционированные обыски, в ходе которых изъяли 138 кг как обработанного, так и необработанного "солнечного" камня различной фракции.

      "По предварительным данным стоимость драгоценных камней составляет почти миллион гривен. Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к противоправной деятельности по незаконной добыче янтаря-сырца", сказано в сообщении.

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Интерфакс-Украина
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