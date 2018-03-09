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01:16 09.03.2018

Исполнительным директором "Европола" 8 марта назначена женщина

Исполнительным директором "Европола" 8 марта назначена женщина

        Совет ЕС по вопросам юстиции и внутренним делам, заседавший 8 марта в Брюсселе, назначил генерального комиссара бельгийской федеральной полиции Катрин де Болль на пост нового исполнительного директора "Европола".

      "Катрин де Болль была выбрана советом из списка отвечающих требованиям кандидатов, предложенного административным советом "Европола", - говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы Совета ЕС.

      В нем также отмечается, что по итогам этого отбора ее заслушал комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам, который дал 1 марта положительное заключение по кандидатуре К.де Болль.

      В коммюнике пресс-службы сообщается, что мандат исполнительного директора "Европола" рассчитан на 4 года и может продлеваться только один раз.

      Мандат нынешнего исполнительного директора "Европола" британца Роба Уэйнрайта истечет 1 мая 2018 года.

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