События

22:17 08.03.2018

На Кировоградщине из-за отравления угарным газом погибли два человека

На Кировоградщине из-за отравления угарным газом погибли два человека

        В Кировоградской области три человека отравились угарным газом, двое из них погибли, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины в Кировоградской области.

      "8 марта в частном жилом доме по адресу: Александрийский район, с. Приютовка, вероятно от отравления угарным газом погибли два человека, один из них - пенсионер 1949 г.р., паспортные данные другого человека устанавливаются. Еще один мужчина (паспортные данные также устанавливаются) госпитализирован в реанимационное отделение Александрийской районной больницы", – сказано в сообщении на сайте ведомства в четверг.

      Спасатели отметили, что признаков пожара не обнаружено. Подразделения Управления ГСЧС в области не привлекались.

      "Обстоятельства происшествия и окончательная причина смерти мужчин выясняются специалистами", – добавили в пресс-службе.

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