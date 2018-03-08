В Грузии мобилизуют все усилия на борьбу с мраморными клопами

В Грузии готовятся к полномасштабной борьбе с мраморными клопами (азиатские щитники), которая планируется с середины весны, чтобы максимально минимизировать ущерб, наносимый этими насекомыми-вредителями, чье массовое нашествие в прошлом году создало серьезные проблемы на западе страны.

В рамках разработаной правительством стратегии в четверг в Тбилиси состоялся международный симпозиум "Мраморный клоп (Halyomorpha halys) - глобальный вызов, международный опыт и лучшие пути решения проблем", на котором ученые и специалисты из разных стран обменивались с грузинскими коллегами накопленным опытом борьбы с этим вредителем.

"В США мы уже почти 12 лет боремся с мраморными клопами, которые не только для нас, но и для всего мира стали большим вызовом", - заявил журналистам президент компании Trece Inc Билл Лингрен, находящийся на симпозиуме в составе группы американских специалистов.

По его словам, для преодоления кризиса была разработана система феромонов, применялись ловушки, а до того осуществляли и химическую обработку, но затем поняли, что необходим комплексный подход к решению этой проблемы. "Одно время думали даже завезти биологического врага мраморного клопа, но получилось так, что он сам прилетел и распространился", - сказал Б. Лингрен.

При этом он отметил, что масштабы распространения мраморного клопа в Грузии очень большие. Хотя, по оценке американского специалиста, "власти контролируют ситуацию и комплексно подходят к борьбе с этим вредителем".

В свою очередь, руководитель Национального агентства продовольствия Грузии Зураб Чекурашвили отметил, что уже существующий в мире опыт борьбы с мраморными клопами поможет стране найти наиболее эффективные методы для решения этой проблемы.

"Знания и компетенция наших зарубежных коллег, и что главное, их практический опыт обнадеживает и убеждает нас в том, что мы на правильном пути", - сказал журналистам З.Чекурашвили.

По его словам, запланированы действенные мероприятия, в том числе система фитосанитарного мониторинга на наличие вредителя в масштабах всей страны, а также использование биологических и химических препаратов, механических и других средств против мраморного клопа.

"Изучается также возможность использования естественного антагониста этих вредителей, над чем сейчас работает специально созданная научно-консультационная группа в сотрудничестве с международными экспертами", - заявил З.Чекурашвили.

В прошлом году мраморные клопы нанесли большой ущерб сельскому хозяйству Грузии, уничтожив на больших площадях урожаи фундука (лесного ореха), кукурузы и фруктовых садов на западе страны и добрались до Тбилиси. Несмотря на принятые меры, в результате которых с помощью спецтехники, включая авиацию, химической обработке были подвергнуты более 100 тыс. гектаров сельхозугодий, распространение популяции вредителя остановить не удалось.

Родиной мраморного клопа являются страны Юго-Восточной Азии, включая Китай, Японию, страны Корейского полуострова, Вьетнам. В Грузии они впервые появились в 2015 году.