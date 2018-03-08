Более 220 тонн гумпомощи отправил МККК на оккупированный Донбасс

Международный Красный Крест отправил для жителей неподконтрольной Киеву территории Донбасса 11 грузовиков с гуманитарной помощью, сообщает в четверг Государственная пограничная служба Украины.

"За прошедшие сутки через КПВВ "Новотроицкое" на выезд на временно оккупированную территорию Украины проследовали 11 грузовых автомобилей от Международного комитета Красного Креста. Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области гуманитарный груз продовольственного, медицинского и строительного назначения общим весом более 220 тонн ", - говорится в сообщении пресс-службы погранслужбы.