Националисты намерены блокировать дипучреждения РФ в Украине 18 марта

Объединенные силы националистов - «Свобода», «Правый сектор», «Национальный корпус» - намерены не допустить в Украине голосования по выборам президента РФ 18 марта.

В распространенном пресс-службой ВО "Свобода" в четверг релизе подчеркивается, что 18 марта в четвертую годовщину аннексии Крыма "в дипломатических представительствах государства-агрессора в Украине (в Киеве, Харькове, Одессе и Львове) с 8:00 до 20:00 Москва планирует провести голосование, а люди с паспортами РФ, которые временно находятся в Украине, - принять участие в этом фарсе"

"Украинские националисты считают это недопустимым с точки зрения здравого смысла и морали, ведь Кремль будет проводить так называемые выборы своего президента также на территории аннексированного Крыму и оккупированного Донбасса. Именно поэтому украинские националисты не допустят в Украине голосования за президента Московии", - говорится в релизе.

Потому националисты намерены прийти и проконтролировать, "чтобы в этот день никто не попал в дипломатические учреждения Московии; кремлевских избирателей ждут заблокированные здания и «коридор позора»", поскольку "для всех очевидно: каждый, кто голосует, поддерживает захват украинских земель".