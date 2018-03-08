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08:05 08.03.2018

Задержали группу лиц, которая занималась сбытом наркотических веществ

Задержали группу лиц, которая занималась сбытом наркотических веществ

Сотрудники Нацполиции под процессуальным руководством Генпрокуратуры задержали членов преступной группировки, которые занимались сбытом наркотических и психотропных веществ, сообщают в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

      "Главным следственным управлением Нацполиции Украины под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.307 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов)", - говорится в сообщении.

      Установлено, что организованная группа лиц, распределив преступные обязанности, подыскали каналы поступления в особо крупных размерах наркотических средств, психотропных веществ и совершала действия, связанные с незаконным приобретением, перевозкой, хранением с целью сбыта, а также незаконным сбытом наркотических средств и психотропных веществ.

      "В результате проведения следственных (розыскных) действий у еще одного из членов организованной группы изъято порошкообразное вещество белого цвета (трамадол) весом 5 кг. По месту жительства последнего проведен обыск, в ходе которого обнаружены и изъяты денежные средства в сумме 4 тыс евро, 3 полимерных пакета с порошкообразным кристаллическим веществом белого цвета", - отметили в прокуратуре.

      Также, было проведено 13 обысков. Во время проведения одного из них в дачном доме еще одного из членов организованной группы, ранее судимого за сбыт наркотических средств в особо крупных размерах, обнаружено и изъято 141 кг трамадола. Ориентировочная стоимость изъятых наркотических средств на "черном" рынке составляет более 10 млн грн.

            5 марта злоумышленников задержали на основании п.2 ч.1 ст.208 УПК Украины по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.307 УК Украины.

      Задержанным грозит лишение свободы сроком от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.

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