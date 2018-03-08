Задержали группу лиц, которая занималась сбытом наркотических веществ

Сотрудники Нацполиции под процессуальным руководством Генпрокуратуры задержали членов преступной группировки, которые занимались сбытом наркотических и психотропных веществ, сообщают в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

"Главным следственным управлением Нацполиции Украины под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.307 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов)", - говорится в сообщении.

Установлено, что организованная группа лиц, распределив преступные обязанности, подыскали каналы поступления в особо крупных размерах наркотических средств, психотропных веществ и совершала действия, связанные с незаконным приобретением, перевозкой, хранением с целью сбыта, а также незаконным сбытом наркотических средств и психотропных веществ.

"В результате проведения следственных (розыскных) действий у еще одного из членов организованной группы изъято порошкообразное вещество белого цвета (трамадол) весом 5 кг. По месту жительства последнего проведен обыск, в ходе которого обнаружены и изъяты денежные средства в сумме 4 тыс евро, 3 полимерных пакета с порошкообразным кристаллическим веществом белого цвета", - отметили в прокуратуре.

Также, было проведено 13 обысков. Во время проведения одного из них в дачном доме еще одного из членов организованной группы, ранее судимого за сбыт наркотических средств в особо крупных размерах, обнаружено и изъято 141 кг трамадола. Ориентировочная стоимость изъятых наркотических средств на "черном" рынке составляет более 10 млн грн.

5 марта злоумышленников задержали на основании п.2 ч.1 ст.208 УПК Украины по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.307 УК Украины.

Задержанным грозит лишение свободы сроком от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.