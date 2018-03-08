В одной из школ США произошла стрельба, пострадали два ученика

В результате стрельбы в американской старшей школе "Huffman High School" в штате Алабама пострадали два ученика, сообщают местные телеканалы со ссылкой на полицию города Бирмингем.

По информации полиции, пострадавшие во время госпитализации находились в критическом состоянии, у одного из учеников травмы, опасные для жизни. Полиция называет этот инцидент "случайной стрельбой".

Как сообщают местные СМИ, в результате стрельбы был ранен еще один человек, не являющийся учеником, однако не известно насколько сильно он пострадал.

По данным портала al.com, в результате стрельбы были ранены три человека, один из них скончался по пути в больницу.

Мэр города Бирмингем Рэндалл Вудфин направляется в школу, где произошла стрельба. Полиция ведет расследование.

Начальник полиции Бирмингема Орландо Уилсон в ходе пресс-конференции сообщил журналистам, что в результате стрельбы пострадали девушка и юноша 17 лет, впоследствии девушка погибла. По его словам, власти пытаются определить, была ли стрельба случайной.