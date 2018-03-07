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19:49 07.03.2018

Житомирский облсовет проголосовал за использование флага ОУН на территории области

Житомирский облсовет проголосовал за использование флага ОУН на территории области

Во время заседания сессии Житомирского областного совета депутаты утвердили порядок использования флага национальной освободительной борьбы украинского народа (революционного красно-черного флага ОУН) на территории Житомирской области.

"В частности, депутаты рекомендуют поднятие флага у административного здания Житомирского областного совета, а также на зданиях, в которых размещаются органы местного самоуправления, революционного флага ОУН в определенные даты, связанные с выдающимися событиями национально-освободительной борьбы и чествованием памяти Героев", - сообщает в среду пресс-служба облсовета.

В информации отмечается, что перечень дат состоит из шести пунктов: - 1 января - День рождения председателя Провода ОУН Степана Бандеры, - 9 марта - День рождения Тараса Шевченко, - Четвертое воскресенье мая - Праздник Героев, - 23-24 августа - День флага и День Независимости Украины, - 14 октября - День защитника Украины, день создания УПА, - 21 ноября - День Достоинства и Свободы.

"В знак памяти Героев национально-освободительной борьбы революционный флаг ОУН поднимать в траурном оформлении - в этом случае к верхней части древка или флагштока флага прикрепляется черная лента", - говорится в сообщении.

Депутаты также облсовета рекомендуют руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, общественных объединений Житомирщины вывешивать революционный флаг ОУН на зданиях в указанные дни.

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Интерфакс-Украина
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