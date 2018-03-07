События

18:58 07.03.2018

Состояние мужчины, пострадавшего в ДТП с участием президентского кортежа в Киеве, ухудшилось

Состояние мужчины, пострадавшего в ДТП с участием президентского кортежа в Киеве, ухудшилось

Состояние пожилого пешехода, пострадавшего в ДТП с участием следовавшего в президентском кортеже полицейского автомобиля в Киеве, сообщает ТСН.ua со ссылкой на сына пострадавшего в среду.

"Пострадавший до сих пор в реанимации и его готовят к операции на ноге. В то же время сын пострадавшего рассказал, что Администрация президента держит слово и помогает. О характере помощи мужчина не уточнил," – пишет издание.

Как сообщалось, 6 марта в Печерском районе Киева на перекрестке улиц Шелковичная и Институтская служебный автомобиль полиции во время движения в кортеже, который сопровождал человека, в чьем отношении осуществляется государственная охрана, сбил пешехода: мужчина внезапно вышел на проезжую часть улицы на запрещающий сигнал регулировщика".

В столичном главке полиции отметили, что правоохранители, которые находились в автомобиле, сразу оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и вызвали врачей. Мужчину, 1930 г.р., доставили в больницу. "По предварительной информации врачей, у пострадавшего - перелом ноги и сотрясение головного мозга", - проинформировали в ведомстве.

На месте происшествия работали патрульные полицейские, следователи Главного управления Национальной полиции в городе Киеве и сотрудники прокуратуры. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

В сообщении столичного главка полиции не уточнялось, кого именно сопровождал кортеж.

Позже президент Украины Петр Порошенко сообщил, что сожалеет о произошедшем ранее в центре Киева ДТП, в котором следовавший в президентском кортеже полицейский автомобиль сбил внезапно вышедшего на проезжую часть улицы пожилого пешехода, и поручил оказать пострадавшему всю необходимую помощь.

"Независимо от сигнала регулировщика, речь идет о пожилом человеке. Президент сожалеет о ДТП с полицейским автомобилем и уже поручил оказать пострадавшему всю необходимую помощь", - написал во в своей странице в соцсети Фейсбук пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко во вторник днем.

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