Геращенко просит военных журналистов, попавших под обстрелы на Донбассе, предоставить данные для передачи в ОБСЕ и СЕ

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко просит украинских военных журналистов предоставить информацию об обстрелах на Донбассе, под которые они попадали, чтобы передать эти сведения в ОБСЕ и Совет Европы.

"Как уполномоченная президента по мирному урегулированию ситуации на Донбассе столкнулась вот с какой проблемой: у нас до сих пор не ведется мониторинг обстрелов журналистов в зоне войны, нарушений прав журналистов на профессию со стороны террористов, которые обстреливают украинские территории", - написала И.Геращенко на странице в Фейсбуке в среду.

Она подчеркнула, что планирует это исправить. "Я обращаюсь ко всем военным журналистам, которые попадали под обстрелы в зоне конфликта, пожалуйста, предоставьте мне информацию: где, когда, при каких обстоятельствах, если есть видео, буду очень благодарна. Мы с МИД сделаем всё от нас зависящее, чтобы донести эти факты в т.ч. в ОБСЕ и СЕ", - сообщила о планах И.Геращенко.

Политик выразила мнение, что такие фото и видео "будут служить доказательствами в международных судах, во время наших исков против РФ".

"Но это неправильно, что и сейчас на всех международных площадках мы не поднимаем тему обстрелов журналистов, ранений и убийств", - заметила она.