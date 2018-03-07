События

10:37 07.03.2018

Украинские военные передали родственникам тело боевика, погибшего на Приазовском направлении

Представители гуманитарного проекта Вооруженных сил Украины "Эвакуация 200" 6 марта передали родственникам тело погибшего на Приазовском направлении боевика незаконного вооруженного формирования, сообщает пресс-центр штаба АТО.

По информации штаба, тело боевика обнаружено 2 марта на подконтрольной Украине территории. После проведения судебно-медицинских экспертиз украинская сторона связалась с близкими погибшего и 6 марта передала им тело на неподконтрольную территорию.

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