Украинские военные передали родственникам тело боевика, погибшего на Приазовском направлении

Представители гуманитарного проекта Вооруженных сил Украины "Эвакуация 200" 6 марта передали родственникам тело погибшего на Приазовском направлении боевика незаконного вооруженного формирования, сообщает пресс-центр штаба АТО.

По информации штаба, тело боевика обнаружено 2 марта на подконтрольной Украине территории. После проведения судебно-медицинских экспертиз украинская сторона связалась с близкими погибшего и 6 марта передала им тело на неподконтрольную территорию.