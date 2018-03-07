В центре Киева проходит акция в поддержку беспристрастного расследования дела украинского военного Маркива в Италии

В центре Киева проходит акция "Free Markiv" в поддержку бойца Национальной гвардии Виталия Маркива, который содержится в тюрьме в Италии по обвинению в гибели журналиста Андреа Роккелли в зоне проведения антитеррористической операции.

По состоянию на 10:10 около 80 общественных активистов, побратимов В.Маркива из батальона имени генерала Кульчицкого, ветеранов АТО начали шествие от Стелы Независимости к посольству Италии в Украине. В руках они держат флаги Украины, батальона Кульчицкого и плакат с надписью: "Требуем честного суда".

Колонну сопровождает около десяти сотрудников полиции коммуникации. Акция имеет мирный характер.

Цель акции - призыв к итальянскому правосудию провести беспристрастное расследование дела и привлечение внимания международного сообщества.

Активисты считают, что следствие было необъективным и видят в этом влияние РФ.

Среди прочего, они призывают суд в Италии изменить В.Маркиву меру пресечения, а также вынести оправдательный приговор.

По состоянию на 10:45 участники акции митингуют у посольства Италии в Киеве, скандируя "Маркиву свободу", и намерены передать обращение к послу Италии в Украины со своими требованиями.

У посольства дежурит несколько автобусов с военнослужащими Нацгвардии.

Как сообщалось, заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин заявляет, что Украина не имеет претензий к расследованию дела арестованного в Италии военнослужащего Нацгвардии В.Маркива, но рассчитывает на объективность итальянской стороны в этом вопросе и согласие создать совместную следственную группу.

30 июня 2017 года в Италии был задержан украинский военнослужащий В.Маркив по подозрению в убийстве итальянского фотожурналиста Андреа Роккелли вблизи г.Славянск Донецкой области в мае 2014 года. Украинец находится в итальянском г.Павиа.