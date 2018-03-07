События

09:56 07.03.2018

В Днепре капелланы УПЦ-КП собрались на свой первый съезд

В Днепре с 6 по 8 марта около 250 военных священнослужителей (капелланов) Украинской православной церкви Киевского патриархата впервые собрались на съезд.

Капелланы обсуждают результаты работы в силовых структурах за 2014-2018 годы, а также намерены сформировать концепцию дальнейшего развития военного духовенства в Вооруженных силах и других воинских формированиях Украины.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в работе съезда принимают участие управляющий Днепропетровской епархией УПЦ-КП епископ Симеон (Зинкевич), генерал-майор, начальник Главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ Олег Грунтовский, замкомандующего Национальной гвардии Украины по работе с личным составом генерал-лейтенант Ярослав Сподар, председатель Днепропетровского облсовета Глеб Прыгунов.

"Этот съезд состоялся благодаря поддержке благотворительного фонда "Солидарность" и Украинской патриархальной церкви", - рассказал журналистам епископ Днепропетровский и Криворожский Симеон.

По словам организаторов, съезд капелланов всеукраинского масштаба происходит впервые именно в Днепре неслучайно, так как первые военные капелланы были среди бойцов в зоне АТО именно из Днепра.

По словам Г.Прыгунова, в зоне АТО ежедневно проводят служения более ста капелланов.

"В целом же за два года вооруженного конфликта украинское духовенство разных церковных юрисдикций направило на фронт и в прифронтовую зону около 600 священнослужителей", - указал он.

Председатель облсовета наградил военных священников знаками отличия.

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