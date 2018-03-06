События

19:03 06.03.2018

Во Львове проходит первая тренировочная миссия ЛитПолУкрБрига

Во Львове проходит первая тренировочная миссия ЛитПолУкрБрига

 Первая тренировочная миссия литовско-польско-украинской бригады продолжается во Львове, учения будут длиться месяц, сообщается на официальном сайте Министерства обороны Украины во вторник.

"Такие учения мы проводим впервые. До этого военнослужащие Литовско-польско-украинской бригады проходили определенные этапы приобретения оперативных способностей подразделений и после соответствующей сертификации приступили к обучению других. То есть "ЛитПолУкрБриг" получил задание провести подготовку личного состава штаба одного из штатных десантных батальонов Вооруженных сил Украины по стандартам НАТО", - отметил руководитель тренировочной миссии полковник Владимир Юданов на брифинге во Львове во вторник.

По словам польского капитана Мартина Плонки, во время этой тренировки офицеры штаба минимально используют компьютеры и другие электронные средства и таким образом воспроизводят ситуацию ведения боевых действий в условиях, когда их невозможно использовать.

"Основное внимание во время занятий мы обращаем на процесс принятия решений и философию ведения боевых действий. В течение первых двух недель офицеры будут обрабатывать последовательность принятия решений в соответствии с процедурами НАТО. Следующие две недели будут практические упражнения, во время которых украинские офицеры отработают собственные боевые приказы по предложенной легенде учений", - рассказал литовский майор Костас Петровас.

Командно-штабные учения продлятся в течение месяца. К ним привлекается весь личный состав штаба украинского десантно-штурмового батальона. Все украинские военнослужащие, участвующие в тренировках, имеют боевой опыт АТО и в ходе занятий делятся им с иностранными коллегами в виде дискуссии и тщательного разбора определенных боевых ситуаций.

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