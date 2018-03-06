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18:27 06.03.2018

Боевики обстреляли окрестности пгт Луганское во вторник

Боевики обстреляли окрестности пгт Луганское во вторник

Незаконные вооруженные формирования обстреляли опорные пункты сил АТО возле пгт Луганское Бахмутского района Донецкой области во вторник, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"С начала суток зафиксирован один обстрел укреплений украинских защитников. На Луганском направлении противник из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь по опорным пунктам сил АТО в районе населенного пункта Луганское. В результате обстрела никто из украинских воинов не пострадал", - говорится в сводке, опубликованном на странице пресс-центра в соцсети Facebook во вторник.

В штабе отмечают, что ситуация находится под контролем Вооруженных сил Украины, военнослужащие продолжают следить за изменением обстановки в стане боевиков "и находятся в полной готовности адекватно действовать, если противник предпримет вооруженные провокации".

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