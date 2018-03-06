Боевики обстреляли окрестности пгт Луганское во вторник

Незаконные вооруженные формирования обстреляли опорные пункты сил АТО возле пгт Луганское Бахмутского района Донецкой области во вторник, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"С начала суток зафиксирован один обстрел укреплений украинских защитников. На Луганском направлении противник из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь по опорным пунктам сил АТО в районе населенного пункта Луганское. В результате обстрела никто из украинских воинов не пострадал", - говорится в сводке, опубликованном на странице пресс-центра в соцсети Facebook во вторник.

В штабе отмечают, что ситуация находится под контролем Вооруженных сил Украины, военнослужащие продолжают следить за изменением обстановки в стане боевиков "и находятся в полной готовности адекватно действовать, если противник предпримет вооруженные провокации".