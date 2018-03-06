События

07:47 06.03.2018

Лидер КНДР обсудил с южнокорейской делегацией вопросы ослабления военной напряженности на полуострове

Лидер КНДР обсудил с южнокорейской делегацией вопросы ослабления военной напряженности на полуострове

        Лидер КНДР Ким Чен Ын и делегация Южной Кореи обменялись на встрече в Пхеньяне мнениями по вопросам поиска путей ослабления военной напряженности на Корейском полуострове и активизации разностороннего диалога и сотрудничества, передает Ренхап.

      "Произошел обстоятельный обмен мнениями по вопросам ослабления острой военной напряженности на Корейском полуострове и активизации разностороннего диалога, контактов, сотрудничества и обмена", - говорится в сообщении.

      Отмечается, что на встрече южнокорейская делегация передала лидеру КНДР письмо от президента Республики Корея.

      Ранее депутат Национального собрания Южной Кореи, руководитель двухпартийной депутатской группы по миру и сотрудничеству в Северо-Восточной Азии Чон Дон Ён сообщил, что на встрече в Пхеньяне с Ким Чен Ыном делегация обсудила вопросы проведения межкорейского саммита и переговоров между США и КНДР.

      "Сегодня специальная миссия Южной Кореи направилась в Пхеньян и сейчас проводит встречу с Ким Чен Ыном. Тематика переговоров - проведение межкорейского саммита и проведение переговоров между Северной Кореей и США для денуклеаризации Корейского полуострова", - сказал Чон Дон Ён на встрече с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым в Москве.

      Северокорейское телеграфное агентство ЦТАК в сообщении о встрече отметило, что была достигнута принципиальная договоренность о проведении саммита.

      "Были выслушаны разъясненные спецпредставителя Южной Кореи о намерениях президента (Южной Кореи - ИФ) Мун Чжэ Ина о проведении саммита, состоялся обмен мнениями, и было достигнуто удовлетворительное соглашение", - сообщило агентство по итогам встречи.

      ЦТАК информирует, что Ким Чен Ын "тепло встретил" южнокорейских посланников.

      В Сеуле, тем не менее, факт соглашения не подтвердили.

      Представительная делегация из Южной Кореи прибыла в Пхеньян с двухдневным визитом в понедельник. В нее входят 10 высокопоставленных южнокорейских чиновников, в том числе руководитель Национальной разведывательной службы и советник президента по национальной безопасности.

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