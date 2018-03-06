Северо-запад Албании затопило из-за сброса воды с трех ГЭС

Северо-западная часть Албании оказалась затоплена после решения властей о проведении сброса излишней воды с трех гидроэлектростанций, сообщает в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Министерство обороны Албании заявило о затоплении более 1000 гектаров земли на северо-западе страны, в этот район был отправлены аварийные службы.

Доступ ко многим отдаленным населенным пунктам страны остается заблокированным, многие дороги и мосты повреждены или разрушены.

Агентство отмечает, что свою роль в наводнении также сыграл традиционный весенний паводок и обильные дожди.