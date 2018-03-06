События

06:36 06.03.2018

Боевики 3 раза открывали огонь по позициям ВСУ, ранен один военнослужащий

Боевики 3 раза открывали огонь по позициям ВСУ, ранен один военнослужащий

        За прошедшие сутки боевики трижды открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции, вследствие чего получил ранения один военнослужащий, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

      "Вторая половина прошедших суток, начиная с 16.00, в районе проведения АТО прошла без нарушений режима прекращения огня - вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано ни одного обстрела. Вместе с тем, до того момента, российско-оккупационные группировки 3 раза нарушали перемирие", – сказано в сообщении на странице штаба в Фейсбук во вторник утром.

      На луганском направлении боевики применили минометы калибра 82-мм, гранатометы и стрелковое оружие возле Счастье. С 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов они вели огонь вблизи Троицкого.

      На донецком направлении боевики обстреляли защитников Новотроицкого из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В результате вражеского огня получил ранение один военнослужащий сил АТО. Его доставили в военный мобильного госпиталя и предоставлен необходимый объем лекарственной помощи.

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