Боевики 3 раза открывали огонь по позициям ВСУ, ранен один военнослужащий

За прошедшие сутки боевики трижды открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции, вследствие чего получил ранения один военнослужащий, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"Вторая половина прошедших суток, начиная с 16.00, в районе проведения АТО прошла без нарушений режима прекращения огня - вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано ни одного обстрела. Вместе с тем, до того момента, российско-оккупационные группировки 3 раза нарушали перемирие", – сказано в сообщении на странице штаба в Фейсбук во вторник утром.

На луганском направлении боевики применили минометы калибра 82-мм, гранатометы и стрелковое оружие возле Счастье. С 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов они вели огонь вблизи Троицкого.

На донецком направлении боевики обстреляли защитников Новотроицкого из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В результате вражеского огня получил ранение один военнослужащий сил АТО. Его доставили в военный мобильного госпиталя и предоставлен необходимый объем лекарственной помощи.