Информационная база памятников культурного наследия Киева полностью заработает до конца года

Информационная база памятников культурного наследия города Киева полностью заработает уже к концу 2018 года, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"Управление охраны культурного наследия активно работает над наполнением этой базы и планирует завершить наполнение уже до конца текущего года", – сообщил в понедельник заместитель главы КГГА Алексей Резников.

Он подчеркнул, что база очень объемная информационно и включает в себя ряд разделов, среди которых: местонахождение объекта, охранный номер, категория объекта (памятник истории, ландшафта, искусства, градостроительства, архитектуры и т.д.), техническое состояние, статус объекта и форма собственности и владелец (если это частная собственность), судебные дела (если есть) и др. "То есть каждый желающий без труда сможет проверить любую памятник в Киеве, узнать о его статусе", - сказал А.Резников.

Он также сообщил, что КГГА совместно с профильным комитетом Верховной Рады работает над изменениями действующего охранного законодательства.

"Уверен, что во многих украинских городах власть сталкивалась с ситуацией, когда недобросовестный собственник памятника доводит ее до разрушения или умышленно, или из-за отсутствия средств для реставрации. К сожалению, действующее законодательство не дает возможности выкупить или принудительно вернуть здание в коммунальную собственность. Закон нам говорит: памятка может быть передана исключительно в государственную собственность. С депутатами профильного комитета, в частности, с его председателем Николаем Княжицким, мы довольно результативно поработали и уже почти завершили работу над изменениями, которые регламентируют возможность отчуждения памятники именно в пользу местных общин", - добавил А.Резников.

Он рассказал, что мэр Виталий Кличко уже предоставил соответствующее поручение о создании отдельного фонда, средства которого могут быть направлены на выкуп памятников из частной собственности в коммунальную.

"Начата и работа над соответствующим проектом решения Киевсовета", – резюмировал замглавы КГГА.