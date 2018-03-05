События

22:07 05.03.2018

На Житомирщине погибли 8 человек, предварительная версия - отравление угарным газом

На Житомирщине погибли 8 человек, предварительная версия - отравление угарным газом

В одном из частных домов Бердичева (Житомирская обл.) погибли 8 человек, сообщает "112 Украина".

Как стало известно, внимание на то, что никто из семьи вторые сутки не выходит из квартиры, обратила соседка. Она также заметила исходящий из квартиры странный запах.

Пресс-секретарь полиции Житомирской области Алла Ващенко сообщила, что вызов поступил около 19:30 сегодня, 5 марта.

"На данный момент гибель 8 человек уже подтвержденный факт, на месте работают следственно-оперативные группы ГУ НП Житомирской области и Бердичевского отделения полиции", - подтвердила А.Ващенко.

Согласно имеющейся информации, в квартире были обнаружены тела мужа и жены, владельцев жилья, двоих их детей, 1990 г.р. и 1997 г.р., двоих внуков - мальчику было три года, девочке должно было в марте исполниться год. Кроме них, среди погибших также девушка сына владельцев квартиры и соседка, которая, по предварительной версии, зашла к ним по своим делам.

Предварительно причиной гибели людей называется отравление угарным газом. Версию насильственной смерти полиция пока что не рассматривает, однако А.Ващенко отметила, что окончательно ответить на вопрос о причинах гибели людей можно будет только после проведения вскрытия.

Полиция также установила, что в доме работало печное отопление, а в квартире находилась раскаленная плита. Предполагается, что именно она и стала источником угарного газа в помещении.

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