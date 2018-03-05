Аваков задекларировал дивиденды от итальянской компании, вклады в госбанках, а наличные хранит в гривнях, долларах, евро и иенах

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков владеет 100% корпоративных прав в итальянской компании ООО "Avitalia s.r.l." (г. Фрозиноне) стоимостью 8 млн 832 тыс. грн, является конечным бенефициарным собственником двух кипрских компаний Ulisse Management Limited и Fontana Management Limited (г. Ларнака).

Данная информация указана в поданной им исправленной электронной декларации за 2017 год.

За прошедший год А.Аваков получил 710 тыс. грн зарплаты как министр внутренних дел, еще 295 тыс. 424 грн процентов в "Ощадбанке".

А.Аваков также получил EUR148 тыс. 423 дивидендов по решению общих сборов "Avitalia s.r.l." от 14 октября 2016 года, которые не прошли по счетам начисления и не были выплачены в 2016 году.

Кроме того, у него размещено 424 тыс. 794 грн и почти $183 тыс. в "Ощадбанке", 940 тыс. 682 грн в "Укрэксимбанке". Еще он владеет 200 тыс. грн в драгоценных (банковских) металлах. Наличными А.Аваков хранит 25 тыс. грн, $10 тыс., EUR60,2 тыс, 1,9 тыс. канадских долларов, 96 тыс. японских иен.

С апреля 2007 года владеет 12 акциями ПАО "ФК "Металлист" номинальной стоимостью 3 грн.

С 16 октября 2017 года А.Аваков владеет авторскими правами на изданную им книгу "Ленин с нами?" и получил за нее роялти от издательства "Фолио" в размере 76,8 тыс. грн.