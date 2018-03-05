Власти Киева видят своей задачей на ближайшие дни вывоз снега и уборку второстепенных улиц

Задача столичной власти на ближайшие дни - обеспечить вывоз снега, а также уборка второстепенных улиц и межквартальных проездов, сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Дмитрий Давтян.

"Мы знаем, что в столице выпало рекордное количество снега, и к уборке было привлечено около 700 единиц уборочной техники. Основные магистрали города, мосты и спуски убирали в первую очередь. Также следили за уборкой остановок транспорта, подходов к подземным и наземным переходам, лестничным маршам, тротуарам и т.д. Весь процесс работы по уборке снега мы контролируем с помощью GPS-трекеров, которые установлены на коммунальной технике. Мы видим, где именно находится эта техника, и как она работает. Так же каждый может посмотреть на работу техники на сайте clean-city.kiev.ua", - цитирует в понедельник Д.Давтяна пресс-служба КГГА.

По его словам, на утро 5 марта на столичных дорогах работало 498 единиц снегоуборочной техники и бригады по ручной уборке в составе 5163 работников "Киевавтодора", "Киевпастранса", "Киевзеленстроя", "Киевского метрополитена" и жилищно-коммунального хозяйства.

"Для полноценной и более быстрой уборки Киеву нужна 1000 единиц спецтехники. Мы постараемся достичь этой цифры в ближайшие годы", - отметил замглавы КГГА.

Д.Давтян сообщил, что за субботу и воскресенье из Киева вывезли рекордное количество - 14 тыс. тонн – снега. Его свозят на пустыри на улицах Пироговский путь, Богатырская, Февральская, и между улицами Сигнальная и Медовая, а также в другие места складирования снега, определенные распоряжением КГГА.