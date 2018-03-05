События

18:52 05.03.2018

Только на подконтрольной Украине территории Донбасса 7 тыс. кв. км нуждаются в проверке на наличие взрывоопасных предметов

Только на подконтрольной Украине территории Донбасса 7 тыс. кв. км нуждаются в проверке на наличие взрывоопасных предметов

На востоке Украины по меньшей мере 7 тыс. кв. км территории нуждаются в проверке на наличие взрывоопасных предметов, сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Ирина Геращенко.

"Когда мы с вами говорим о гражданском разминировании, то тут парламент виноват в том, что мы до сих пор не подали и не приняли закон о гражданском разминировании. В странах, для которых разминирование территории было большим вызовом, было принято соответствующее законодательство, и гражданским разминированием занималось не Министерство обороны, а министерства, например, по чрезвычайным ситуациям", - сказала она в ходе пресс-конференции по итогам заседания Межпарламентского совета Украина – НАТО в понедельник.

"В Украине речь идет о самом меньшем 7 тыс. кв. км. заминированных, которые пострадали от взрывоопасных предметов только на территории, подконтрольной Украине", - отметила И.Геращенко.

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