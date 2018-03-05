События

09:46 05.03.2018

Боевики нарушили перемирие, обстреляв позиции украинских сил у Счастья и Троицкого

Боевики нарушили перемирие, обстреляв позиции украинских сил у Счастья и Троицкого

Незаконные вооруженные формирования после объявленного перемирия дважды обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Российско-оккупационные войска фактически сразу же сорвали объявленное накануне перемирие. Уже в час ночи враг нарушил договоренности Трехсторонней контактной группы о полной приверженности всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огня. (…) По состоянию на 08.00 5 марта зафиксированы 2 обстрела наших позиций. По предварительной информации, в результате вражеского огня никто из украинских военных не пострадал", - говорится в сообщении пресс-центра на странице в Фейсбуке.

Так, в районе населенного пункта Счастье (Луганская обл.) противник в течение полутора часов вел огонь в сторону украинских позиций из 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, на рассвете минометы калибра 82-мм враг применил по защитникам Троицкого (Луганская обл.).

"Подразделения сил АТО огонь не открывали, полностью соблюдая условия перемирия. В то же время, в случае угрозы жизни и здоровью гражданского населения, личного состава подразделений ВС Украины, осуществления других провокационных действий боевиками оккупационной администрации Российской Федерации, Вооруженные силы Украины готовы немедленно адекватно реагировать в ответ", - подчеркнули в штабе.

Как сообщалось, 2 марта Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) подтвердила приверженность полному и бессрочному прекращению огня на Донбассе, начиная с 00:01 5 марта.

"Трехсторонняя контактная группа при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей … подчеркивает важность обеспечения мира и спокойствия для населения в зоне конфликта на востоке Украины и, руководствуясь ранее достигнутыми соглашениями и обязательствами сторон, подтверждает свою полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огня, начиная с 05 марта 2018 года 00 ч. 01 мин. (по киевскому времени)", - говорится в заявлении ТКГ от 2 марта.

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