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09:50 05.03.2018

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин признателен правоохранителям за раскрытие нападений на здание

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин признателен правоохранителям за раскрытие нападений на здание

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин признателен правоохранителям за раскрытие нападений на здание Общества венгерской культуры Закарпатья (Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség – КМКС) в Ужгороде и не исключил, что попытки дестабилизации ситуации могут продолжиться.

"Благодарю полицию за активную работу на Закарпатье. Повсюду торчат российские уши, "привет" всем, кто спекулировал на мистических антивенгерских настроениях. Не исключаю, что на этом попытки дестабилизации не закончатся", - написал глава МИД в микроблоге в Твиттере.

Как сообщалось, в Ужгороде в феврале дважды поджигали здание на Православной набережной, в котором расположен офис КМКС. Первый случай произошел утром 4 февраля, когда неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в окно здания.

Следствие установило, что к совершению правонарушения могут быть причастны граждане Польши Адриан Марглевский и Томаш Рафал Шимковяк. Позже издание Polska Agencja Prasowa сообщило, что трое подозреваемых в поджоге здания КМКС в Ужгороде задержаны в Польше, и суд вынес решение об аресте двоих из них.

Второй поджог случился в ночь на 27 февраля. В результате пожара никто не пострадал, однако выгорело около 25 кв.м на первом этаже. Пожару предшествовал взрыв у здания.

После этого посол Украины в Венгрии Любовь Непоп была вызвана в МИД Венгрии, а глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сиярто заявил, что в Украине "растут экстремистские политические идеи" и предположил, что "таким образом запугивают представителей венгерской национальной общины в Закарпатье".

Первый заместитель председателя Закарпатского областного совета и заместитель председателя КМКС Иосиф Борто выразил убеждение, что за поджогом офиса стоят иностранные граждане, а не украинцы.

Глава Нацполиции Украины Сергей Князев сообщил, что в Ужгороде задержаны 5 человек за нападение на КМКС, вероятный организатор-иностранец находится в розыске.

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Интерфакс-Украина
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