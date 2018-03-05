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08:14 05.03.2018

"Оскар" за лучший фильм получила "Форма воды"

"Оскар" за лучший фильм получила "Форма воды"

"Форма воды" Гильермо дель Торо получила премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм".

Юбилейная 90-я церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук проходит в воскресенье вечером в Лос-Анджелесе в театре Dolby Theatre.

Награду вручали Уоррен Битти и Фэй Дануэй, которые представляли победителя на прошлой церемонии.

Действие в картине происходит в США в 1960-х годах в эпоху "холодной войны". Главная героиня - немая уборщица Элиза, которая работает в тайной правительственной лаборатории. Ее жизнь меняется, когда она узнает о секретном эксперименте, в ходе которого в стенах лаборатории проводятся опыты над человеком-амфибией.

Всего в главной номинации "Лучший фильм" было представлено девять картин. Среди них - "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" Мартина МакДона, "Темные времена" Джо Райта, "Дюнкерк" Кристофера Нолана, "Секретное досье" Стивена Спилберга, "Призрачная нить" Пола Томаса Андерсона, "Леди Бёрд" Греты Гервиг, "Прочь" Джордана Пила и "Зови меня своим именем" Луки Гуаданьино.

У "Формы воды" было 13 номинаций на 90-м "Оскаре". Фильм также победил в категориях "Лучший дизайн фильма", "Лучший композитор" (Александр Деспла).

Тем временем, картина "Зови меня своим именем" была отмечена за "Лучший адаптированный сценарий", а фильм Джордана Пила "Прочь" за "Лучший оригинальный сценарий".

Лучшим актёром стал Гари Олдмен за фильм "Темные времена", а актрисой Фрэнсис МакДорманд ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури").

Сэм Рокуэлл ("Три биллборда на границе Эббинга, Миссури") стал лучшим актёром второго плана, а актрисой второго плана - Элисон Дженни ("Тоня против всех").

В категории "Лучший грим и прически" "Оскар" достался картине "Темные времена".

Победу в номинации "Лучшие костюмы" одержала "Призрачная нить", а "Дюнкерк" отметили за лучший монтаж звука, лучший звук, лучший монтаж.

"Бегущий по лезвию 2049" удостоился "Оскара" за "Лучшие визуальные эффекты", а Рождер Дикинс получил "золотого рыцаря" за операторскую работу.

Американская киноакадемия также отметила документальный фильм о допинге "Икар" и чилийскую картину "Фантастическая женщина" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

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Интерфакс-Украина
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