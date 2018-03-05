События

01:55 05.03.2018

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло возле Южных Курил

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло возле Южных Курил

Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано в понедельник утром в Тихом океане возле Южных Курил Сахалинской области, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" на сейсмостанции "Южно-Сахалинск".

"Землетрясение произошло в 06:52 по сахалинскому времени с эпицентром в 25 км южнее о. Итуруп на глубине 108 км", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, сейсмическое событие ощутили жители села Рейдово и города Курильска на Итурупе силой до трех баллов.

"Местные жители рассказывают, что кто-то проснулся от подземного толчка. А те, кто проснулся раньше, отметили, что сейсмическое событие было довольно длительным. В домах раскачивались висячие предметы, звенела посуда", - рассказал сотрудник сейсмостанции.

Тревога цунами не объявлялась.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Коалиция Берлускони лидирует на парламентских выборах в Италии с более чем 30% голосов

Землетрясение магнитудой 2,0 произошло на западе Эстонии

Еврокомиссия подтверждает, что обязательства по поставке и транзиту газа в ЕС российской стороной выполняются

Путин потребовал от США официально передать данные о вмешательстве РФ в американские выборы

Госдеп США призвал "Газпром" возобновить поставку газа через Украину

Трамп, Меркель и Макрон считают, что заявления Путина по ядерному оружию отвлекают от продуктивного обсуждения ряда вопросов

Порошенко поприветствовал продление американских санкций против России

Трамп объявил о продлении антироссийских санкций в связи с ситуацией в Украине еще на один год

Экспортная пошлина на нефть в РФ снижена на $0,6 – до $119,5 за тонну

Россия финансировала боевиков, пытавшихся прорвать оборону ВСУ возле Красногоровки в июле 2017

ПОСЛЕДНЕЕ

2 тыс 378 украинских военнослужащих погибли на Донбассе с начала войны

Среди нападавших на "Общество венгерской культуры Закарпатья" есть участники АТО, организатор из Приднестровья

Аварии на теплосетях в Харькове расследуются как служебная халатность

В феврале зафиксированы 8 случаев нападений на украинских журналистов

Разведение сил и средств у Станицы Луганской в понедельник не состоится

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин признателен правоохранителям за раскрытие нападений на здание

Боевики нарушили перемирие, обстреляв позиции украинских сил у Счастья и Троицкого

"Оскар" за лучший фильм получила "Форма воды"

В Луганской области из-за непогоды произошло обесточивание 5 населенных пунктов

За минувшие сутки, боевики 7 раз обстреляли позиции ВСУ, без пострадавших

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА