Землетрясение магнитудой 4,6 произошло возле Южных Курил

Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано в понедельник утром в Тихом океане возле Южных Курил Сахалинской области, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" на сейсмостанции "Южно-Сахалинск".

"Землетрясение произошло в 06:52 по сахалинскому времени с эпицентром в 25 км южнее о. Итуруп на глубине 108 км", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, сейсмическое событие ощутили жители села Рейдово и города Курильска на Итурупе силой до трех баллов.

"Местные жители рассказывают, что кто-то проснулся от подземного толчка. А те, кто проснулся раньше, отметили, что сейсмическое событие было довольно длительным. В домах раскачивались висячие предметы, звенела посуда", - рассказал сотрудник сейсмостанции.

Тревога цунами не объявлялась.