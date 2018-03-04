События

22:50 04.03.2018

На Буковине сгорела деревянная церковь

     В воскресенье в селе Вахновцы Вижницкого района в Черновицкой области произошел пожар в деревянной церкви, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

      "4 марта в 15 час. 22 мин. поступило сообщение о пожаре в деревянной церкви по адресу: Черновицкая область, Вижницкий район, с. Вахновцы. В 16 ч. 06 мин. пожарные прибыли к месту вызова", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства в воскресенье вечером.

      На момент прибытия первого подразделения было установлено, что горит помещение деревянной церкви по всей площади (120 квадратных метров). В 16:12 пожар локализировали.

      Причина пожара устанавливается.

 

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Интерфакс-Украина
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