В Ужгороде задержаны 5 человек за нападение на "Общество венгерской культуры Закарпатья"

Национальная полиция Украины раскрыла оба нападения на здание Общества венгерской культуры Закарпатья (Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség – КМКС) в Ужгороде, пять человек задержаны, вероятный организатор-иностранец находится в розыске, сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.

"Только что оперативники задержали трех человек, причастных к нападению на общество венгерской культуры 27 февраля. Одного из них задержали в Черкассах, еще двоих - в Кропивницком. Также установлен возможный руководитель таких нападений, он объявлен в розыск", - написал С.Князев на своей странице в соцсети Facebook в воскресенье вечером.

Как сообщалось, в Ужгороде в феврале дважды поджигали здание на Православной набережной, в котором расположен офис КМКС.

Первый случай произошел утром 4 февраля, когда неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в окно здания.

Следствие установило, что к совершению правонарушения могут быть причастны граждане Польши Адриан Марглевский и Томаш Рафал Шимковяк. Позже издание Polska Agencja Prasowa сообщило, что трое подозреваемых в поджоге здания КМКС в Ужгороде задержаны в Польше, и суд вынес решение об аресте двоих из них.

Второй поджог случился в ночь на 27 февраля. В результате пожара никто не пострадал, однако выгорело около 25 кв.м. на первом этаже. Пожару предшествовал взрыв у здания.

После этого посол Украины в Венгрии Любовь Непоп была вызвана в МИД Венгрии, а глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сиярто заявил, что в Украине "растут экстремистские политические идеи" и предположил, что "таким образом запугивают представителей венгерской национальной общины в Закарпатье".

Первый заместитель председателя Закарпатского областного совета и заместитель председателя КМКС Иосиф Борто выразил убеждение, что за поджогом офиса стоят иностранные граждане, а не украинцы.