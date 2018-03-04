События

18:17 04.03.2018

Боевики 4 раза обстреляли позиции сил АТО с полуночи, пострадавших нет

Боевики 4 раза обстреляли позиции сил АТО с полуночи, пострадавших нет

Незаконные вооруженные формирования четырежды обстреляли опорные пункты сил АТО с начала суток по состоянию на 18:00 воскресенья, при этом применив вооружение, подлежащее отводу согласно минским договоренностям, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В целом, с начала суток, захватчики осуществили 4 обстрела наших укреплений. Вследствие вражеского огня никто из украинских военнослужащих не пострадал", - говорится в сводке, опубликованной на странице пресс-центра в соцсети Facebook.

На донецком направлении эпицентром нестабильности стал приморский участок. "Вблизи Павлополя противник неоднократно вел огонь из 120-мм минометов, вооружения танка, БМП и стрелкового оружия, а возле Широкино враг применил тяжелые минометы. Также из 120-мм минометов оккупанты вели огонь в пригороде Марьинки", - говорится в сводке.

Как сообщалось, по данным пресс-центра штаба АТО, за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования восемь раз обстреляли позиции ВСУ, пострадавших нет. По данным Минобороны, Военнослужащие ВСУ трижды открывали ответных огонь из разрешенного Минскими договоренностями пехотного вооружения.

При этом ВСУ готовы к установлению и соблюдению режима прекращения огня с 00.00 5 марта 2018 года, при этом в случае угрозы жизни и здоровью гражданского населения, личного состава подразделений ВСУ и осуществления других провокаций боевиками готовы адекватно реагировать в ответ.

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Интерфакс-Украина
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