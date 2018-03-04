События

15:35 04.03.2018

В Киеве на многоэтажном паркинге вечером сгорело несколько автомобилей

В Киеве на многоэтажном паркинге вечером сгорело несколько автомобилей

Два автомобиля сгорели полностью и несколько получили повреждения в результате пожара на многоэтажном паркинге по ул.Чавдар, 13 в Киеве в субботу вечером, сообщается на официальном сайте ГСЧС в воскресенье.

Информация о пожаре поступила спасателям в 21:51. "В пристроенном к 25-этажному жилому дому железобетонному 6-этажному автомобильному паркингу размером 50х50м в автомобилях возник пожар. Пожар локализован в 22:33 и ликвидирован в 22:50. В результате пожара автомобили полностью сгорели два автомобиля: "Тойота РАВ-4" и "Хюндай СантаФе", несколько автомобилей повреждены", - говорится в сообщении.

Во время гашения пожара никто не погиб и не пострадал. Причина пожара и размер материальных убытков устанавливаются.

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Интерфакс-Украина
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