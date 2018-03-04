События

15:27 04.03.2018

Представители Бориса Гребенщикова опровергли сообщения о проблемах с сердцем

Представители Бориса Гребенщикова опровергли сообщения о проблемах с сердцем

Рок-музыкант Борис Гребенщиков перенес сильную простуду, однако информация о проблемах с сердцем недостоверна, сообщили представители артиста в официальной группе "ВКонтакте".

"Всем, кто читает, комментирует и распространяет информацию (...) о "проблемах с сердцем после недавней операции" Б.Гребенщикова, сообщаем, что это - ложь. Борис сильно простудился, как и многие этой зимой. Просим не беспокоить семью и группу, а просто пожелать Борису скорейшего восстановления", - отмечается в публикации.

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Интерфакс-Украина
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