События

15:26 04.03.2018

В Карпатах в субботу заблудились шестеро туристов, все найдены

В Карпатах в субботу заблудились шестеро туристов, все найдены

В субботу, 3 марта, спасателям Закарпатской области поступило три сообщения о том, что в горных массивах Раховского и Межигорского районов заблудились туристы, все шесть человек впоследствии были найдены, сообщает ГСЧС Украины в Закарпатской области.

В 16:45 спасателям сообщили, что в районе горной долины Драгобрат во время катания на лыжах заблудился 16-летний подросток, житель города Киева. В 19:40 лыжник был найден в районе горной долины Вурда Раховского района и сопровожден к месту временного проживания в удовлетворительном состоянии.

В 17:00 спасателям поступило сообщение о том, что в районе горы Гемба Межигорского района потеряли ориентиры и потерялись двое мужчин, жителей г.Львов. Туристы были найдены в 19:10 того же дня.

В то же время спасателям поступило третье сообщение о том, что в районе той же горы Гемба потерялись трое туристов, которые шли по туристическому маршруту с.Пилипец - Шипот- г.В.Верх. Ими оказались жительница г.Киева 1999 г.р., житель города Тернополь 1998 г.р. и житель г.Стрый Львовской области 1998 г.р. Туристы были найдены в 12:15 4 марта и сопровождены к с.Пилипец. В медицинской помощи они не нуждались.

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Интерфакс-Украина
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