События

12:54 04.03.2018

Оказавшийся под завалами обрушившейся кровли цеха сотрудник "АрселорМитталл Кривой Рог" погиб

Спасатели извлекли из-под завала тело погибшего сотрудника предприятия "АрселорМитталл Кривой рог", оказавшегося под обрушившейся кровлей цеха, сообщает Главное управления ГСЧС Днепропетровской области.

Информация об обрушении крыши не работающего отделения конвертерного цеха, в котором проводились ремонтные работы, поступила криворожским спасателям от диспетчера предприятия в субботу вечером, в 21:14.

"На месте спасателями было выяснено, что под завалами находился работник, возрастом приблизительно 25 лет. К поискам было привлечено 54 человек, 10 единиц техники от Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области… Государственной военизированного горноспасательного (аварийно-спасательного) отряда ГСЧС Украины… газоспасательной службы ПАО "АрселорМитталл Кривой рог", - говорится в сообщении.

По состоянию на 11:15 воскресенья сотрудник без признаков жизни был обнаружен, в 12:30 его тело было изъято из-под завалов.

Как сообщалось, ранее ГСЧС проинформировала, что в г.Кривой Рог в одноэтажном здании цеха от снеговой нагрузки обрушилась кровля площадью 2 тыс. 400 кв.м, в результате чего пострадал один человек, осуществляющий очистку крыши от снега, который оказался под завалом конструкций. По состоянию на 7 часов утра его судьба оставалась неизвестной.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Карпатах в субботу заблудились шестеро туристов, все найдены

В двух районах Киева произошли порывы труб холодной воды и тепловой магистрали

В Донецкой области из-за непогоды без водоснабжения остались 25 пятиэтажных и 80 частных жилых домов

В Донецкой области из-за ухудшения погодных условий произошло обесточивание насосной станции

В результате осложнения погодных условий в Украине обесточены 33 населенных пункта

Из-за непогоды обесточены 80 населенных пунктов

В Харьковской области работает 375 стационарных и 2 передвижных пункта обогрева

Командир Криворожской воинской части Нацгвардии отстранен в связи с участием нацгвардейцев в акции с использованием коммунистических флагов

В Донецкой области без теплоснабжения остались 34 жилых дома, 2 детских сада и одна школа

В Запорожье без водоснабжения осталось 9 улиц и промышленная зона

ПОСЛЕДНЕЕ

На Буковине сгорела деревянная церковь

Несколько человек пострадали, двое погибли и один пропал без вести при сходе лавин во французских Альпах

В результате ДТП в России погиб один гражданин Украины и еще один пострадал

В Ужгороде задержаны 5 человек за нападение на "Общество венгерской культуры Закарпатья"

"Безвизом" воспользовались почти 500 тыс украинцев

Боевики 4 раза обстреляли позиции сил АТО с полуночи, пострадавших нет

Землетрясение магнитудой 2,0 произошло на западе Эстонии

Боевики в ближайшее время могут прибегнуть к провокациям в зоне АТО

ВСУ готовы к перемирию с полуночи

В Лондоне прогремел взрыв, о пострадавших не сообщается, происшествие не связывают с терроризмом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА