Оказавшийся под завалами обрушившейся кровли цеха сотрудник "АрселорМитталл Кривой Рог" погиб

Спасатели извлекли из-под завала тело погибшего сотрудника предприятия "АрселорМитталл Кривой рог", оказавшегося под обрушившейся кровлей цеха, сообщает Главное управления ГСЧС Днепропетровской области.

Информация об обрушении крыши не работающего отделения конвертерного цеха, в котором проводились ремонтные работы, поступила криворожским спасателям от диспетчера предприятия в субботу вечером, в 21:14.

"На месте спасателями было выяснено, что под завалами находился работник, возрастом приблизительно 25 лет. К поискам было привлечено 54 человек, 10 единиц техники от Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области… Государственной военизированного горноспасательного (аварийно-спасательного) отряда ГСЧС Украины… газоспасательной службы ПАО "АрселорМитталл Кривой рог", - говорится в сообщении.

По состоянию на 11:15 воскресенья сотрудник без признаков жизни был обнаружен, в 12:30 его тело было изъято из-под завалов.

Как сообщалось, ранее ГСЧС проинформировала, что в г.Кривой Рог в одноэтажном здании цеха от снеговой нагрузки обрушилась кровля площадью 2 тыс. 400 кв.м, в результате чего пострадал один человек, осуществляющий очистку крыши от снега, который оказался под завалом конструкций. По состоянию на 7 часов утра его судьба оставалась неизвестной.