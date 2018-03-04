В начале следующей недели чуть ослабнут холода

В ближайшие сутки, 5 марта, над большей частью территории Украины сохранится холодная воздушная масса и повышенное атмосферное давление, сообщает Укргидрометцентр.

За счет уменьшения облачности разница между ночной и дневной температурой будет значительной. Без существенных осадков, лишь на севере Левобережья ночью небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, в западных и местами центральных областях до 18° мороза; днем 1-6° мороза, на западе и юге страны от 2° мороза до 3° тепла, в Закарпатье 2-7° тепла.

В Киеве - без существенных осадков; температура ночью 11-13° мороза, днем 3-5° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории, за весь период метеорологических наблюдений с 1881 года в Киеве 5 марта самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 14,8 градусов тепла в 1998 году, а самая низкая - ночью на отметке 19,8 градусов мороза в 1985 году.

Во вторник, 6 марта, в Украине без осадков, лишь в западных, Винницкой и Одесской областях днем пройдет мокрый снег и дождь. Температура ночью 10-15° мороза, на севере Левобережья до 18° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла; на западе и юге страны ночью 4-9° мороза, днем 0-5° тепла, в Закарпатье ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла.

Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, ночью на западе, днем в Украине местами порывы 15-20 м/с. На дорогах гололедица.

В Киеве 6 марта - без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 9-11° мороза, днем 1-3° мороза.