События

12:00 04.03.2018

На пункте пропуска "Троебортное" на трассе Москва-Киев на выезд из РФ образовалась очередь из грузовых автомобилей

На пункте пропуска "Троебортное" на трассе Москва-Киев на выезд из РФ образовалась очередь из грузовых автомобилей

В многостороннем автомобильном пункте пропуска "Троебортное" на трассе М-3 "Москва-Киев" выстроилась большая очередь на выезд из РФ, сообщает пресс-служба Брянской таможни.

Уточняется, что на выезд из РФ стоят более 250 грузовых автомобилей.

"Из-за снегопадов 3 марта в 19.30 украинская сторона приостановила пропуск грузового автотранспорта на территорию Украины", поясняется в пресс-релизе.

При этом отмечается, что на въезд в РФ очередей не наблюдается, "так как своевременно была организована уборка и вывоз снега с территории пункта пропуска".

Брянская таможня рекомендует перевозчикам, въезжающим в РФ с территории Украины, пересекать таможенную границу ЕАЭС в многостороннем автомобильном пункте пропуска МАПП Погар, расположенном на 23 км автодороги Погар-Гремяч или МАПП Новые Юрковичи. Там ситуация стабильная.

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Интерфакс-Украина
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