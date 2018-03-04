Спикер МВД: задержанные на коленях в снегу - это не унижение

Представитель МВД Украины Артем Шевченко считает, что непродолжительное пребывание задержанных митингующих на коленях во время штурма палаточного городка под Верховной Радой в субботу не было унижением.

"По поводу воплей о якобы унижении задержанных. Непродолжительное пребывание задержанного на коленях перед посадкой в транспорт это никакое не унижение, а общеупотребительная полицейскими разных стран тактика обеспечения личной безопасности сотрудника путем приведения задержанного в подконтрольное положение, исключающее возможность внезапного нападения на него", – написал А.Шевченко на своей странице в соцсети Facebook в воскресенье утром.

По его мнению, именно такой способ контроля, вместо того, чтобы держать задержанных в положении лежа лицом вниз, избрали правоохранители.

А.Шевченко выразил удивление, что таких базовых тактических правил "не знает нардеп Мустафа Найем, который сам был причастен к набору в патрульную полицию в нескольких городах в 2015-2016 годах".

"При этом вчера утром под ВР уже задержанным, которые сидели на корточках или стояли на коленях, позволяли общаться, курить и не били", – добавил он.

По его убеждению, степень жесткости действий полиции не была чрезмерной, учитывая "опыт постоянных столкновений спровоцированных митингующими, их настроенность на агрессию, оперативную информацию о возможной наличии оружия (которая подтвердилась в ходе обысков) и наконец, трагический опыт 31 августа 2015, когда под ВР граната унесла жизни 4 гвардейцев".

В свою очередь М.Найем заявил, что будет инициировать проведение специального расследования этих фактов в рамках парламентского контроля.

"Это в каких инструкциях прописано – ставить задержанных на колени и позировать на камеры, держа людей за шиворот как скот?!... Буду инициировать проведение специального расследования этих фактов в рамках парламентского контроля. Реформы делаются не для чиновников, не для политиков и не на пару месяцев. Мы меняем систему для людей, за деньги общества и на многие годы", – возмутился нардеп.

Как сообщалось, в субботу утром в палаточном городке под Верховной Радой в Киеве произошли столкновения между протестующими и правоохранителями. Полиция очистила палаточный городок от протестующих.