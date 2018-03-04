События

08:09 04.03.2018

Киевлян просят воздержаться от поездок на собственном авто

Киевлян просят воздержаться от поездок на собственном авто

Служба автомобильных дорог в Киевской области просит по возможности воздерживаться от поездок собственным транспортом на дальние расстояния на время ухудшения погодных условий, сообщает пресс-центр ведомства.

"Служба автомобильных дорог в Киевской области обращается ко всем участникам дорожного движения: будьте бдительны за рулем, соблюдайте Правила дорожного движения! По возможности воздержитесь от поездок на собственном транспорте на дальние расстояния", – подчеркивается в сообщении.

"Проезд по дорогам общего пользования государственного значения в Киевской области обеспечено. По состоянию на 23:00 подрядными организациями на расчистке дорог области было задействовано 90 единиц спецтехники, дежурили – 70 механизмов", – отмечается в заявлении.

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Интерфакс-Украина
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