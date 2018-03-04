События

07:10 04.03.2018

В Киеве произошла драка со стрельбой

В Киеве произошла драка со стрельбой

В Киеве на бульваре Вернадского между двумя мужчинами произошел конфликт, который закончился дракой и стрельбой, сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Потерпевшего с ранениями бедра забрала "скорая". Он находится под наблюдением врачей. Его жизни ничего не угрожает", – информируют в ведомстве.

Оперативники начали комплекс розыскных мероприятий для задержания правонарушителя.

По данному факту следственный отдел Святошинского управления полиции начал уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч.1 ст.125 (Умышленное легкое телесное повреждение) УК Украины.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

На Полтавщине на пожаре в частном хозяйстве погиб хозяин дома

В Днепропетровской области в одноэтажном здании цеха из-за снега обрушилась кровля площадью 2 тыс. 400 кв.м, есть пострадавший

Киевлян просят воздержаться от поездок на собственном авто

За минувшие сутки боевики восемь раз обстреляли позиции ВСУ, без пострадавших

В Нацполиции обсудили вопрос имплементации закона о предотвращении домашнего насилия

В зоне АТО обнаружено два тайника с патронами, гранатами, российской миной и автоматом Калашникова

В Запорожской области задержали чиновника за взятку в сумме 250 тыс. грн

СБУ разоблачила администраторов антиукраинских групп в соцсетях

Гослекслужба отменила запрет на использование болгарской вакцины против туберкулеза

Еврокомиссия подтверждает, что обязательства по поставке и транзиту газа в ЕС российской стороной выполняются

ПОСЛЕДНЕЕ

В Италии стартуют выборы в обе палаты парламента

На Полтавщине спасатели помогли водителям отбуксировать 56 автомобилей

"Батькивщина", "Гражданская позиция", РНС и еще ряд оппозиционных партий осудили штурм палаточного городка под Радой

В Харькове занятия в школах и ПТУ возобновятся 12 марта, несмотря на рекомендации МОН

В Киеве на ул.Ольжича прорвало трубу и затопило пол улицы, автомобиль провалился под землю

Арестованых ранее 112 активистов выпустили на свободу

В Киеве восстановили движение по ул. Грушевского

В результате выкатки самолета за пределы ВПП в Запорожье никто не пострадал

Прокуратура возбудила дело в связи с применением полицейским спецсредств к журналисту в палаточном городке возле Рады

Председателю Госаудитслужбы объявлено о завершении расследования о ее незаконном обогащении

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА