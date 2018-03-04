В Нацполиции обсудили вопрос имплементации закона о предотвращении домашнего насилия

Глава Национальной полиции Сергей Князев, его заместитель Вячеслав Аброськин, народные депутаты Ирина Луценко, Антон Геращенко и министр социальной политики Наталья Федорович на совместной встрече в Киеве обсудили вопрос имплементации закона о предотвращении домашнего насилия, сообщила пресс-служба департамента коммуникации Национальной полиции Украины.

"Правоохранители уже начали внедрять отдельные аспекты указанного закона. В частности, с этой целью уже разрабатываются необходимые нормативно-правовые акты", – сообщил народным депутатам глава Нацполиции С.Князев.

Как отмечается, кроме того, на встрече речь шла о законопроекте по внедрению Единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы и неприкосновенности малолетних.

Народный депутат Украины И.Луценко и заместитель министра социальной политики Украины Н.Федорович предложили доработать этот законопроект.

"В частности, процесс доработки предусматривает, чтобы положения законопроекта касались не только наказания злоумышленников, но и работали на защиту детей на стадии проведения следственных действий, а дальше - и во время судебного разбирательства", – считают они.

Затем, отмечается, участники встречи обсудили предложение по внедрению на государственном уровне принципа, когда для прохождения повторяющихся бесед с представителями различных органов детей помещают в специализированные дома или комнаты ребенка.

"Разговор с ребенком проводит подготовленный профессионал, за ходом беседы с помощью видеозаписи могут следить представители других органов (полиции, прокуратуры, суда, социальной службы, адвокатуры)", – говорится в сообщении.

В Нацполиции напомнили, что заместитель начальника управления участковых офицеров полиции департамента превентивной деятельности Нацполиции Андрей Лабунь сообщил, что ведомство начало разработку нормативной базы в сфере предотвращения домашнего насилия.

Также отмечается, что ранее заместитель председателя Нацполиции Украины Константин Бушуев подчеркивал, что проект "Полина" является одним из успешных примеров работы полиции в сфере предотвращения домашнего насилия.