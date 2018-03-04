В зоне АТО обнаружено два тайника с патронами, гранатами, российской миной и автоматом Калашникова

Сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины обнаружили в Бахмутском и Волновахском районах Донецкой области два тайника с оружием и боеприпасами, из оружия обнаружили российскую мину, сообщает пресс-центр СБ Украины.

"Из подземного хранилища в Бахмутском районе оперативники спецслужбы изъяли противопехотная мина ПМН-2 и запал к ней, которая находится на вооружении военных РФ и запрещена международными законодательными актами", – говорится в сообщении.

Кроме того, во втором тайнике, расположенном в Волновахском районе, правоохранители обнаружили более одной тысячи патронов калибра 5,45 мм, девятнадцать гранат Ф-1 и РГД-5.

Также у жительницы этого же района сотрудники СБ Украины изъяли автомат Калашникова АКСУ-74 и около ста патронов к нему.

По признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.263 и ч.1 ст.413 Уголовного кодекса Украины, зарегистрировано 19 уголовных производств.