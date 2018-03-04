В Запорожской области задержали чиновника за взятку в сумме 250 тыс. грн

Военная прокуратура совместно со следователями Службы безопасности уличила во взяточничестве начальника отдела аудита одной из налоговых инспекций Главного управления ГФС в Запорожской области, сообщает пресс-служба военной прокуратуры.

"Установлено, что за уменьшение суммы убытков в акте проверки от 650 тыс. гривен до 170 тыс. гривен указанный чиновник требовал и получил от директора коммерческой структуры неправомерную выгоду в сумме 250 тыс. грн", – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что налоговика задержали в порядке ст. 208 УПК Украины непосредственно во время совершения преступления.

В настоящее время военная прокуратура Запорожского гарнизона проводит первоочередные следственные (розыскные) действия и продолжает обыски по месту жительства и работы подозреваемого.

Кроме того, отмечают в ведомстве, решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины и избрания меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.