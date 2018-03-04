События

01:07 04.03.2018

Гослекслужба отменила запрет на использование болгарской вакцины против туберкулеза

Гослекслужба отменила запрет на использование болгарской вакцины против туберкулеза

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками отменила ранее выданное распоряжение о временном запрете вакцины болгарской вакцины против туберкулеза (БЦЖ), сообщил официальный сайт службы.

"Решение об отзыве запрета принято на основании заключения группы оперативного реагирования на неблагоприятное событие, подтверждающее отсутствие связи между летальным исходом в Сумской области и применением вакцины БЦЖ", – говорится в сообщении.

Отмечается, что вакцина БЦЖ, которую применяют в Украине, произведенная в Болгарии.

"Она качественная и безопасная, преквалифицирована Всемирной организацией здравоохранения", – подчеркнули в ведомстве.

Как сообщалось, Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (Гослекслужба) распорядилась временно запретить реализацию и применение БЦЖ-вакцины ("Вакцина БЦЖ, лиофилизированная") производства BB-NCIPD Ltd. (Болгария).

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

На Полтавщине на пожаре в частном хозяйстве погиб хозяин дома

В Днепропетровской области в одноэтажном здании цеха из-за снега обрушилась кровля площадью 2 тыс. 400 кв.м, есть пострадавший

Киевлян просят воздержаться от поездок на собственном авто

В Киеве произошла драка со стрельбой

За минувшие сутки боевики восемь раз обстреляли позиции ВСУ, без пострадавших

В Нацполиции обсудили вопрос имплементации закона о предотвращении домашнего насилия

В зоне АТО обнаружено два тайника с патронами, гранатами, российской миной и автоматом Калашникова

В Запорожской области задержали чиновника за взятку в сумме 250 тыс. грн

СБУ разоблачила администраторов антиукраинских групп в соцсетях

Еврокомиссия подтверждает, что обязательства по поставке и транзиту газа в ЕС российской стороной выполняются

ПОСЛЕДНЕЕ

Пограничники рассекретили бизнес боевиков, которые сбывают российскую контрабанду

В Италии стартуют выборы в обе палаты парламента

На Полтавщине спасатели помогли водителям отбуксировать 56 автомобилей

"Батькивщина", "Гражданская позиция", РНС и еще ряд оппозиционных партий осудили штурм палаточного городка под Радой

В Харькове занятия в школах и ПТУ возобновятся 12 марта, несмотря на рекомендации МОН

В Киеве на ул.Ольжича прорвало трубу и затопило пол улицы, автомобиль провалился под землю

Арестованых ранее 112 активистов выпустили на свободу

В Киеве восстановили движение по ул. Грушевского

В результате выкатки самолета за пределы ВПП в Запорожье никто не пострадал

Прокуратура возбудила дело в связи с применением полицейским спецсредств к журналисту в палаточном городке возле Рады

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА