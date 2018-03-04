Еврокомиссия подтверждает, что обязательства по поставке и транзиту газа в ЕС российской стороной выполняются

Российская сторона выполняет все свои обязательства по снабжению газом европейских потребителей, подтвердила в субботу вечером "Интерфаксу" официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

"Выполняются все существующие обязательства по поставке и транзиту газа в ЕС", - отмечается в заявлении, которое она направила в агентство.

А.-К.Итконен напомнила, что заместитель председателя Еврокомиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович связывался с представителями Украины и России.

"В течение вчерашнего дня и сегодня он обратился к премьер-министру Украины Гройсману, президенту "Нафтогаза" Коболеву и министру энергетики России Новаку", - уточнила пресс-секретарь.

По ее словам, что касается ситуации в Украине, "Нафтогаз" проинформировал зампреда ЕК о том, что "сегодняшняя ситуация находится под контролем и хорошо регулируется после принятия правительством специальных мер, а "Нафтогаз" заключает контракты на дополнительные объемы газа из Польши, что обеспечивает стабильное газоснабжение для внутренних целей".

Еврокомиссия задействовала Европейскую сеть операторов систем транспортировки природного газа для мониторинга и оказания помощи в урегулировании ситуации.

"Со своей стороны, министр Новак дал заверения в том, что транзит газа в государства-члены ЕС не находится под угрозой и остается надежным. Что касается решения Стокгольмского арбитража, то зампред комиссии Шефчович был проинформирован о том, что "Газпром" по-прежнему намерен прекратить свои контракты с "Нафтогазом". Однако эта процедура может занять некоторое время", - объяснила А.-К.Итконен.

"Однако, – добавила она, – в этом контексте комиссия призывает обе стороны участвовать в поиске приемлемого решения данной проблемы. Комиссия готова участвовать и быть посредником в трехстороннем процессе, который в прошлом оказался эффективным в преодолении разногласий между сторонами. Из-за сложности и чувствительности этого вопроса комиссия продолжит на двусторонней основе изучение возможности такого процесса".

"И Украина, и Россия подтвердили свою готовность поддерживать тесные контакты с комиссией. Мы будем продолжать это делать и будем внимательно следить за ситуацией, чтобы гарантировать, что транзит российского газа через Украину в ЕС - так как он остается нашим приоритетом - будет сохраняться всегда", – подчеркнула представитель Еврокомиссии.