События

22:14 03.03.2018

В Киеве на ул.Ольжича прорвало трубу и затопило пол улицы, автомобиль провалился под землю

В Киеве на ул.Ольжича прорвало трубу и затопило пол улицы, автомобиль провалился под землю

В Киеве на ул.Ольжича на проезжей части прорвало трубу и затопило прилегающую территорию, в результате чего припаркованный возле этого места автомобиль наполовину провалился под землю, сообщил интернет-портал "Киев оперативный".

"Сегодня на ул. Ольжича какой-то Армагеддон. Сначала произошёл прорыв трубы прямо посреди дороги, а чуть позже припаркованный автомобиль провалился под землю. Дорога частично перекрыта", – сказано в сообщении.

Правоохранители полностью перекрыли улицу Ольжича, а спасатели ликвидируют последствия прорыва труб.

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Интерфакс-Украина
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