В Киеве на ул.Ольжича прорвало трубу и затопило пол улицы, автомобиль провалился под землю

В Киеве на ул.Ольжича на проезжей части прорвало трубу и затопило прилегающую территорию, в результате чего припаркованный возле этого места автомобиль наполовину провалился под землю, сообщил интернет-портал "Киев оперативный".

"Сегодня на ул. Ольжича какой-то Армагеддон. Сначала произошёл прорыв трубы прямо посреди дороги, а чуть позже припаркованный автомобиль провалился под землю. Дорога частично перекрыта", – сказано в сообщении.

Правоохранители полностью перекрыли улицу Ольжича, а спасатели ликвидируют последствия прорыва труб.