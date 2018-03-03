Председателю Госаудитслужбы объявлено о завершении расследования о ее незаконном обогащении

Председателю Государственной аудиторской службы Украины детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) объявили о завершении досудебного расследования относительно ее незаконного обогащения, сообщила пресс-служба НАБУ.

"Председатель Государственной аудиторской службы в течение 2015-2017 годов получила в собственность активы на общую сумму почти 10 млн грн, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами, и стоимость которых значительно превышает ее законные доходы", – говорится в сообщении.

Кроме того, детективы НАБУ отмечают, что чиновница внесла заведомо недостоверные сведения в ежегодные е-декларации 2015 (более 2 млн 860 тыс. грн) и 2016 года (более 4 млн 670 тыс. грн).

"Следствие считает, что чиновница прибегла к таким действиям умышленно, вероятно, с целью сокрытия от соответствующих государственных органов и общественности своего реального имущественного положения и всего имеющегося у нее и членов ее семьи имущества", – подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что расследование приведенных фактов детективы НАБУ начали еще в январе 2017 и 23 января председателю Госаудитслужбы сообщили о подозрении в совершении преступления по ч.3 ст.368-2, ст.366-1 Уголовного кодекса Украины.