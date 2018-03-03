В ходе ликвидации палаток возле Рады пострадало 20 человек, в том числе 7 полицейских - Крищенко

После ликвидации правоохранителями палаточного городка возле Верховной Рады в Киев в субботу утром за медицинской помощью обратилось 13 участников акции и 7 сотрудников полиции, сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в г.Киеве Андрей Крищенко.

Как сообщает в субботу пресс-служба полиции г.Киева, в управление полиции доставили 111 человек, на 4 из них составлены административные материалы, еще с 8 общаются правоохранители.

По словам А.Крищенко, в больничные учреждения обратилось 13 человек, находившихся в палаточном городке, и семь сотрудников полиции.

"Информации о том, что кто-то получил тяжелые повреждения, в настоящее время у полиции нет. Всем оказана медицинская помощь", - сказал он.

Начальник Главного управления Нацполиции в г.Киеве, подчеркнул, что следственные действия возле Рады проходили в рамках расследования нескольких уголовных производств, а людей, которые препятствовали работе правоохранителей, доставили в управление полиции.

"В целом доставили 111 человек. Начато уголовное производство по статье 345 Уголовного кодекса Украины и на четырех человек составлены административные протоколы. В настоящее время в управлениях полиции находится 8 человек, всех остальных опросили и отпустили", - рассказал А.Крищенко.

Всего в ходе обыска, по его словам, правоохранители изъяли два предмета, похожие на гранаты Ф1 (вероятно, страйкбольные), 9 - РГД-5, похожих на боевые (будет назначена экспертиза), запалы, дымовые мины и шашки, ножи, бутылки с зажигательной смесью, оснащенные пиротехническими изделиями для разрыва, дубинки, телескопические дубинки, металлические палки, приспособленные для нанесения телесных повреждений.