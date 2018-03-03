События

19:01 03.03.2018

Работа Донецкой фильтровальной станции полностью восстановлена

Работа Донецкой фильтровальной станции полностью восстановлена

Электроснабжение Донецкой фильтровальной станции возобновлено, Донецкая фильтровальная станция (ДФС) нынче продолжает работать в штатном режиме, сообщил Павел Жебривский.

Как сообщил ранее П.Жебривский, днем в субботу промывались фильтры и к вечеру станция заработает в штатном режиме на полную мощность.

По словам председателя ВГА Авдеевки Павел Малыхин вода подается без перебоев, запасные резервуары полностью заполнены.

В настоящее время с 15 часов Донецкая фильтровальная станция работает в штатном режиме на полную мощность.

Как сообщалось, работа Донецкой фильтровальной станции (ДФС) приостановлена из-за короткого замыкания, произошедшего в результате боевых действий.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Киеве на ул.Ольжича прорвало трубу и затопило пол улицы, автомобиль провалился под землю

Арестованых ранее 112 активистов выпустили на свободу

В Киеве восстановили движение по ул. Грушевского

В результате выкатки самолета за пределы ВПП в Запорожье никто не пострадал

Председателю Госаудитслужбы объявлено о завершении расследования о ее незаконном обогащении

В Киеве введено оперативное положение на маршрутах общественного транспорта

Восстановлено энергоснабжение насосной станции первого подъема Юго - Донбасского водопровода, ДФС не работает

В палаточном городке под Радой произошли столкновения между правоохранителями и митингующими

Двое жителей Запорожья пересылали по почте метадон, спрятанный в мягких игрушках

Один украинский военный погиб, двое ранены в зоне АТО

ПОСЛЕДНЕЕ

Прокуратура возбудила дело в связи с применением полицейским спецсредств к журналисту в палаточном городке возле Рады

В зоне АТО в субботу обстрелов в сторону позиций ВСУ не зафиксировано

В ходе ликвидации палаток возле Рады пострадало 20 человек, в том числе 7 полицейских - Крищенко

Прокуратура возбудила дело о возможном превышении полномочий полицейскими во время событий в палаточном городке возле Рады

Минобразования рекомендовало учебным заведениям возобновить работу в обычном режиме

Донецкая фильтровальная станция к вечеру субботы восстановит водоснабжение

МВД сообщило о семи полицейских, пострадавших во время стычек у парламента

Задержанных возле Рады активистов отпускают

Столкновения под Радой: 11 активистов Руха "Визволення" в больнице

НАПК направило в суд протокол в отношении нардепа Мельничука

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА