Работа Донецкой фильтровальной станции полностью восстановлена

Электроснабжение Донецкой фильтровальной станции возобновлено, Донецкая фильтровальная станция (ДФС) нынче продолжает работать в штатном режиме, сообщил Павел Жебривский.

Как сообщил ранее П.Жебривский, днем в субботу промывались фильтры и к вечеру станция заработает в штатном режиме на полную мощность.

По словам председателя ВГА Авдеевки Павел Малыхин вода подается без перебоев, запасные резервуары полностью заполнены.

В настоящее время с 15 часов Донецкая фильтровальная станция работает в штатном режиме на полную мощность.

Как сообщалось, работа Донецкой фильтровальной станции (ДФС) приостановлена из-за короткого замыкания, произошедшего в результате боевых действий.